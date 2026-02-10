İzmir'de FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı

10.02.2026 20:09
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Güncel Yapılanma' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Araştırmaların ardından bugün belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde bulunan FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Terör, Son Dakika

