İzmir\'de Hurda Toplayan Adam Mahsur Kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplamak amacıyla Meles Çayı'na inen ve yağış nedeniyle yükselen suyun ortasında mahsur kalan 43 yaşındaki şahıs, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Konak ilçesi Yenidoğan Mahallesi mevkiinden geçen Yeşildere Meles Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda toplamak amacıyla dere yatağına inen C.Ç. (43), aniden bastıran yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu dere ortasında mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tekin Düz, kurtarma çalışmaları sırasında ekiplere destek verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren titiz çalışmaları neticesinde mahsur kaldığı yerden çıkarılan C.Ç., güvenli bölgeye alındı.

Sağlık durumu iyi

Dereden çıkarılan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR