Son Dakika Haberleri: İzmir'de Köprüden Düşen İşçi Kurtarılamadı

İzmir'de Köprüden Düşen İşçi Kurtarılamadı

19 dakika önce

İzmir'de köprüden düşen işçi kurtarılamadıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımına devam edilen Liman Yolu Köprüsünde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İzmir'de köprüden düşen işçi kurtarılamadı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımına devam edilen Liman Yolu Köprüsünde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay bugün saat 11.30 sularında Nemrut Limanlar Bölgesinde bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre İzmir-Çanakkale yolu ile bir bağlantı yolunu bağlamak için yapılan köprü inşaatında çalışan Zakir Çetinkaya isimli vatandaş, bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 25 metre yükselikten aşağıya düştü. Durumu gören Çetinkaya'nın çalışma arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verirken, talihsiz adama ilk müdahale de olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Zakir Çetinkaya Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılırken, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın evli ve dört çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

Aliağa, İşçi, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı 3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:28:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Köprüden Düşen İşçi Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]