Kültür Sanat

İzmir'de Kültür Sanat Haftası

09.02.2026 11:01
İzmir, 9-15 Şubat'ta zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir, 9-15 Şubat'ta müzikalden tiyatroya, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 9 Şubat'ta "Ensemble Aegean", 10 Şubat'ta "Nefes Kentet" konserini, 13-14 Şubat'ta ise "Bir Tenor Aranıyor" müzikal komedisini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mağara Kadını", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" ve "Yuko" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 12 Şubat'ta "Hicaz Takımı" konseri verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 26 Ocak'ta vefat eden başkemancı Deniz Özasker anısına, 13 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) konser düzenleyecek. Şefliğini Alessandro Cedrone'nin üstleneceği konserde, solist olarak Ege Banaz ve Traian Sturza sahne alacak.

İKSF'de seminer, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Özlem Narin Yılmaz'ın "Okuma Tutkusundan Yazma Serüvenine Edebiyat-1" atölyesi 9 Şubat'ta Alsancak Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Doç. Dr. Bilge Meral Koç tarafından "Metabolik Sağlığı Koruyarak Ağırlık Dengesini Sağlayan Besinler ve Diyetler" semineri 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Selim Öztaş Musiki Kulübü "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" konseriyle 11 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İhsan Çelikdemir tarafından "Aşık Dertli Anma Günü" etkinliği 12 Şubat'ta düzenlenecek.

Ramazan Karakundakoğlu tarafından "Geçmişten Bugüne Kahve Kültürü" söyleşisi ile Dr. Urungu Akgü tarafından "Okültizm ve Ezoterizm Kesişiminde Kültürel Kodlarımız" başlıklı söyleşisi 13 Şubat'ta yapılacak.

Sıla Güven'in "İki Gezegen Bir Hafıza" sergisi 9-22 Şubat'ta, Prof. Dr. Kerim Ceryan'ın "Hekim Gözünden Sanat" sergisi ise 10-21 Şubat'ta ziyaret edilebilecek.

Şevval Sam, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Aşkı Bulacaksın" konserini saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verecek. Sam'a, İbrahim Yazıcı şefliğindeki Pera Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, İzmir, Müzik, Son Dakika

