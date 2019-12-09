Son Dakika Haberleri: İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem - Son Dakika

İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi.

İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi.


Edilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, Eğridere ve Yaka mahallesinde faaliyet gösteren çay ocaklarında kumar oynandığı bilgisi alındı.


Jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda, kumar oynayan 104 kişiye idari para cezası kesildi. Operasyonda, bazı materyallere el konuldu. İşletme sahipleri M.İ. ve E.Ö isimli şahıslar hakkında ise "kumar oynaması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.


Öte yandan yapılan kimlik kontrolünde hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan E.Ö. isimli zanlı ekiplerce gözaltına alındı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -...
Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:05:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de kumar operasyonu: 104 kişi hakkında işlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]