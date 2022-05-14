İzmir'de "Nif Art Kemalpaşa" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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İzmir'de "Nif Art Kemalpaşa" projesi tanıtıldı

14.05.2022 17:15

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) iş birliğiyle hayata geçirilen "Nif Art Kemalpaşa" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) iş birliğiyle hayata geçirilen "Nif Art Kemalpaşa" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk ile davetliler katıldı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı toplantıda yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının çağrısına karşılık verdiklerini söyledi.

Proje ortaklarının KOSBİ ve Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi olduğunu belirten Kaymakam Sarı, şöyle konuştu:

"Güzel sanatlar liseleri her ilde de yok. Bu projenin öğrencilerimize, ilçemize ve KOSBİ'ye katkıları olacak. Ayrıca etkinliklerle dolu bir süreç bizi bekliyor. Projede genç sanat girişimcilerinin desteklenmesi ve bir heyecan oluşturması adına konservatuvar ziyaretleri, köy okulları ziyaretleri var. Öğrencilerimizi, mesleğinin duayeni sanatçılarla buluşturup söyleşiler düzenleyeceğiz. Bu proje kapsamında ilçemizin tanıtımı için Türkçe ve İngilizce olmak üzere bir tanıtım videosu hazırlatacağız. Bir turizm haritası hazırlatacağız."

Sarı, Kemalpaşa'nın turizm değerlerinden biri olan Nazarköy ile ilgili de proje başvurularının olduğu da sözlerine ekledi.

Karaçanta da Bakanlık olarak kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirterek, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

İzmir'de Nif Art Kemalpaşa projesi tanıtıldı
İzmir'de Nif Art Kemalpaşa projesi tanıtıldı
İzmir'de Nif Art Kemalpaşa projesi tanıtıldı
İzmir'de Nif Art Kemalpaşa projesi tanıtıldı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Nif Art Kemalpaşa' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "Nif Art Kemalpaşa" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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