İzmir'de "Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler" Projesi Başladı

10.11.2025 10:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların hayvanların ve bitkilerin gücüyle kent yaşamına katılımını desteklemek için “Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler” projesini başlattı. Altı hafta boyunca minikleri İnciraltı Kent Ormanı’nda koyun, keçi, sakallı ejder, boğa yılanı gibi birçok hayvanla buluşturacak etkinlikte; fide dikimi, kuş yuvası yapımı ve boyama gibi aktiviteler yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların kent yaşamına katılımını desteklemek, hayvan ve doğa dostluğunu güçlendirmek için "Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler" projesini hayata geçirdi. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliği ile altı hafta boyunca her pazar günü düzenlenecek programın ilk buluşması, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki Engelli Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, ilgili birim yöneticileri, eğitmenler, veteriner hekimler, projeye katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

Fideler miniklerin neşesiyle toprakla buluştu

Programın başında miniklere ilk olarak ilerleyen haftalarda tanıştırılacakları hayvanlar tanıtıldı. Müzik ve danslarla keyifli anların yaşandığı etkinlikte daha sonra çocuklar toprakla buluştu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın getirdiği marul, brokoli gibi fideler çocuklar tarafından ekildi. Toprak etkinliğinin ardından minikler kuş yuvaları yaparak, yaptıkları yuvaları gönüllerince boyamanın tadına vardı. Etkinlik kapsamında engelli çocuklar hem unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı hem de arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu.

"Bu bir farkındalık çalışması"

Etkinlikte konuşan Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, "Bu bir farkındalık çalışması. Çocuklarımızın da kent yaşamına dahil olması çok önemli. Bu anlamda hayvan, insan, bitki farklı canlılarla etkileşimi vurgulamak için bu etkinliği yaptık. Çocuklarımızın fiziksel, bilişsel ve duygusal davranışlarına mutlaka katkı verecektir" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, "Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir altı hafta olacak. İnşallah nicelerini birlikte yaşayacağız" dedi.

"Altı hafta boyunca sizlerle birlikte olacağız"

Proje sürecine ilişkin bilgi veren Veteriner Hekim Ebru Tong ise "Altı hafta boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çocuklarımız patili dostlarımızla bir araya gelecek ve bitki dikecek. Boyama atölyesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda lemur besleme etkinliklerimizle güzel zaman geçirmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje miniklerin yanı sıra ailelerin de yüzünü güldürdü. Etkinliğe katılan ailelerden Halil Çoban, "Öncelikle Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü her seferinde bizlere ulaşıp bilgi verip, katılımımızı sağlıyorlar. Çocuklarımız zaten bütün gün anneleriyle birlikte. Özellikle bu etkinliği pazar günü yapıp babaların boş saatlerine denk getirmeleri çok güzel. Biz de bu fırsatta hem yorulmuş anneleri dinlendirmiş oluyoruz, hem de çocuklarımızla güzel bir etkinliğe katılıyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel bir ortam var"

Gülcihan Küçükgörmen, "Biz üç, dört yıldır belediyemizin etkinliklerine dahil oluyoruz. Çok güzel bir ortam var. Çocuklarımız hayvanları da tarım işlerini de çok seviyorlar. Bu ikisini birleştirdiler. Daha da güzeli bu etkinliği hafta sonu gerçekleştirdiler. Gerçekten büyük fedakarlık. Burada çalışan herkes hafta içi zaten çalışıyor. Hafta sonu da fedakarlıkla bu hizmeti sunuyorlar. Bizim için ilaç gibi geliyor. Çünkü çocuklarımızla hafta sonu gideceğimiz yerler sınırlı. Burası cennetten bir bahçe gibi. Çocuklar, günlerdir pazar günü ne zaman gelecek diye soruyor. Duramadılar yerinde" dedi.

"Çocukların gelişimi için çok faydalı bir etkinlik oluyor"

Mustafa Akman ise "Çocukların gelişimi için çok faydalı bir etkinlik oluyor. Pazar günü olması bizim için de iyi oluyor. İş ortamından, stresten uzaklaşmış oluyoruz. Kendi çocuğumuzda etkisini çok gördük. Hocalarımız, müdürlerimiz bizimle çok ilgililer" ifadelerini kullandı.

Bitki ve hayvanlarla bağ kuracaklar

Programda Doğal Yaşam Parkı'nda lemur besleme, sahipsiz köpekler, koyun ve keçilerle iletişim, yaban hayatı üyelerinden olan sürüngen gibi türlerin tanıtılması, bitki ekimi ve büyümelerinin izlenmesi, el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışması ile kuş evi yapımı ve eğitimli köpeklerle bir araya gelme gibi etkinlikler düzenlenecek.

Keçiden sakallı ejdere pek çok hayvanla tanışma fırsatı

Çocuklar, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından getirilecek keçiden sakallı ejdere, kaplumbağadan boğa yılanına, tavşandan koyuna çok sayıda hayvanı ilk defa tanıma imkanı bulacak. Proje sayesinde hayvan sahiplendirilmesi de teşvik edilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, İzmir, Son Dakika

