İzmir'de Rüşvet İddiası: İcra Müdürü ve Katibine Dava Açıldı

İzmir'de, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan icra müdür yardımcısı ile icra katibi hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Adliyesinde görevli sanıklar Y.D. ve B.B'ye yönelik "rüşvet almak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, avukat D.Ç'nin müvekkiline ait icra dosyasında, borçluya ait gayrimenkulün satışından elde edilen paranın dosyaya aktarılmasına rağmen sıra cetveli düzenlenmediği için İzmir 14. İcra Dairesi'ne gittiği belirtildi.

İcra müdür yardımcısı sanık Y.D'nin (28), D.Ç'ye işlemlerin normal şartlarda uzun süreceğini söylediği aktarılan iddianamede, icra katibi B.B'nin (27) ise bu süreçte devreye girerek avukata rüşvet talebini ilettiği kaydedildi.

B.B'nin, dosyanın öne alınması konusunda Y.D. adına aracılık yaptığı bildirilen iddianamede, işlem üzerinden yüzde 12,5 oranında para istendiği ancak pazarlık sonucu rüşvet miktarının 180 bin liraya düşürüldüğü ifade edildi.

Teknik takip kararı alınmasının ardından Y.D. ile avukatın bir kafede buluştuğu, görüşmede rüşvete ilişkin konuşmaların ses ve görüntüyle kayda alındığı vurgulanan iddianamede, seri numaraları alınmış 180 bin liranın burada teslim edildiği anlatıldı.

"Akıllı oldun mu işin daha hızlı yürür"

İddianamede, olayın ardından Y.D'nin suçüstü yakalandığı, B.B'nin ise aynı gün evinde gözaltına alındığı aktarılarak, 21 sayfalık ses çözüm tutanağına da yer verildi.

Avukat D.Ç'nin, sanık Y.D. ile arasında geçen konuşmada, "Müdürüm, bilginiz olsun çantanın içinde hiçbir evrak yok, sadece poşet var, poşetle mi alırsınız, çantayla mı alırsınız?" dediği, Y.D'nin de "Poşetle alırım, çanta sende kalsın. Dosya, benim dosyammış gibi sıkıntı yok. Paralarını alıyorlarsa sıkıntı yok, biraz akıllı olacaksın ya, akıllı oldun mu işin daha hızlı yürür." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, Y.D, parayı "rüşvet" olarak değil, "borç" olarak aldığını öne sürerek, "Avukatla görüşmemin ardından arabadan inerken parayı aldım. Bunu rüşvet suçu kapsamında almadım. Parayı tamamen maddi durumum bozuk olduğu için aldım. Bu parayı sadece kendim için aldım, parayı yapacağım işe karşılık almadım. Zaten kendisinden ne benim ne de başkasının para talebi olmamıştır. Parayı tamamen kendisi getirmiş ve vermiştir. Kendisine işini yapacağım için söz vermiştim." ifadelerini kullandı.

Sanık B.B. ise Y.D'nin talebi üzerine avukattan para istediğini ileri sürdü.

Y.D'nin müdür yardımcısı olduğundan dolayı avukatla görüşmeyi kabul ettiğini aktaran B.B. şunları anlattı:

"Bana bu talebi söyleyince ben de birim amirim ve nüfuzunun olması sebebiyle iş açısından da baskı göreceğimi düşünerek korktum ve talebini yerine getirdim. Y.D'nin rüşvet parası olarak aldığı anlaşılan 180 bin lira paradan tek bir kuruş menfaatim olmadı."

İddianamede, sanıkların "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilerek, TCK 252/2 ve diğer ilgili maddeler uyarınca haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı.