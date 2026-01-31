İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

31.01.2026 13:58
İzmir'de devam eden şiddetli yağışlar, Ahmetbeyli ve Ödemiş'te su baskınlarına yol açtı.

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi'nde cadde ve sokaklar göle döndü; Ödemiş'te ise dere yatakları taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

İzmir'de iki gün önce meydana gelen ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan şiddetli yağışların ardından, bugün etkisini sürdüren sağanak yağmur kent genelinde yeni mağduriyetlere yol açtı.

Ahmetbeyli'de sokaklar göle döndü

Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgedeki birçok nokta adeta göle döndü.

Ödemiş yolu sular altında

Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği yolda yoğunluk oluşurken, ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ve iç kısımlarında biriken çöp ile sazlıkların temizlenmemesi nedeniyle bölgedeki derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Ulaşım, Ödemiş, İzmir

13:59
