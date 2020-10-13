İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

13.10.2020 19:43
İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kurucuova Mahallesi'nde çalışma yapan İZSU ekipleri, yol kenarında ıslah çalışması yapılan bölgede şarampole devrilmiş haldeki motosikletin sürücüsünün hareketsiz olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Yusuf Dönmez (64) olduğu tespit edildi.

Dönmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Kurucuova, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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