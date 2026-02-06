İzmir'de Sel: 2 Ölü, 1 Kayıp

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.