İzmir\'de Selde Otomobil \'Yüzdü\'

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Bornova ilçesinde kaydedilen ilginç görüntüler dikkat çekti. Su birikintisine rağmen yoluna devam eden bir otomobil, adeta yüzüyormuş gibi ilerleyerek görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sel nedeniyle cadde üzerinde oluşan yoğun su birikintisine rağmen sürücüsünün duraksamadan ilerlemeyi sürdürdüğü otomobil, suların içerisinde gemi gibi yol aldı. Araç, bir süre suya gömülü şekilde ilerlerken çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Görüntülerde otomobilin, sel sularının arasında neredeyse yüzerek ilerlediği ve çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla durumu izlediği görülüyor. - İZMİR