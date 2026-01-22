İzmir'de Selden Mahsur Kalan Kurtarıldı

MAHSUR KALAN KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

İzmir'de etkili olan sağanakta Konak ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde dere yatağında bir kişi suda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişiyi bulunduğu yerden sedye ve ip yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Seferihisar ilçesinde de dağdan inen sel suları tarım arazilerine doldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,