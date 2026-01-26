İzmir'de Suç Oranları Düşüşte - Son Dakika
İzmir'de Suç Oranları Düşüşte

İzmir\'de Suç Oranları Düşüşte
26.01.2026 10:28
Narko-Kapan İzmir operasyonuyla adli olaylarda %30,80 azalma; tedavi ve eğitim ön planda.

İzmir'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayda geçen "Narko-Kapan İzmir" sonrası genel adli olaylarda yüzde 30,80'lik düşüş yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezalandırmanın yanı sıra tedavi ve eğitim odaklı uygulamalarla suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak günü gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Narko-Kapan İzmir'in ardından kentteki suç oranlarına ilişkin verileri paylaştı. Operasyon ve eş zamanlı yürütülen adli tedbirler neticesinde, genel adli olaylarda yüzde 30,80 oranında azalma kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında başlatılan adalet hizmetlerindeki dönüşüm süreci ve suçla mücadele stratejilerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaların meyvelerini verdiği belirtildi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu"

Açıklamada, 19 Ocak tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen 'Narko-Kapan İzmir' operasyonunun, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik müdahalesi olduğu vurgulandı. Operasyonun ardından uyuşturucunun diğer suç türlerinin de kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle, sahada yürütülen etkin mücadelenin genel asayişe doğrudan yansıdığı ifade edildi.

Suç oranlarında yüzde 30,80'lik gerileme

Başsavcılık tarafından paylaşılan istatistiklere göre; 2025 yılının aynı dönemi ile 2026 yılı verileri kıyaslandığında, bildirilen adli vakalarda önemli bir düşüş yaşandı. Operasyon tarihinden sonraki süreçte, İzmir genelindeki ortalama adli olay sayısının yüzde 30,80 oranında azaldığı bildirildi.

Sadece cezalandırma değil, tedavi ve eğitim ön planda

Yürütülen süreçte uyuşturucu kullanıcılarına yönelik 'Maddeye Değil Geleceğe Bağlan' sloganıyla hareket edildiği belirtildi. Toplum düzenini bozan suçlarla mücadelede 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye, tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için, 'Güvenli Yollar Eğitim Programı' başlatıldı. Şiddet şüphelileri için ise 'Öfke Kontrolü' programları devreye alındı.

Gençler ve çocuklar için güvenli sokaklar

'Çocuklar Gözbebeğimiz, Gençler Geleceğimiz' vurgusu yapılan açıklamada, uyuşturucu operasyonları ile sokakların temizlendiği ve gençlerin uyuşturucu tehlikesinden korunmasının diğer suç türlerinin de önüne geçtiği kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucunun arz ve talebine yönelik müdahalenin yanı sıra eğitim ve tedavi süreçlerinin kesintisiz süreceğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Suç Oranları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de Suç Oranları Düşüşte - Son Dakika
