İzmir'de Tarihi Uyuşturucu Operasyonu

24.01.2026 10:52
İzmir'de yürütülen operasyonda 654 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen eş zamanlı baskınlarda, gözaltına alınan şüphelilerden 654'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısının yönetiminde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında dev bir operasyon gerçekleştirildi. 19 Ocak 2026 tarihinde başlatılan operasyon, İzmir'in Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri merkezli olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı olarak icra edildi.

İletişim uygulamaları üzerinden satış ağı deşifre edildi

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler, alınan ihbarlar ve ifadeler doğrultusunda zehir tacirlerinin çalışma yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin; WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim platformları üzerinden kullanıcılarla irtibat kurdukları ve satış faaliyetlerini bu uygulamalar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

Günübirlik evler ve kurye sistemi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini sabit bir adrese bağlı kalmaksızın yürüttükleri belirlendi. Operasyonel verilerde; suç şebekesinin uyuşturucu madde trafiğini farklı mekanlarda ve günübirlik kiralanan evlerde gerçekleştirdiği, maddelerin ise kuryeler aracılığıyla alıcılara ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şüphelilerin okul ve yurt çevrelerinde yaşı küçük şahıslara satış yaparak uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

654 tutuklama

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda gözaltına alınanların tümünün emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 654'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

