İzmir'de Yeni Mezarlık Alanı Oluşturuldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için Karşıyaka Örnekköy'de yeni mezarlık alanı oluşturdu. 8 bin kapasiteli 4 bin mezarlık "birinci derece akrabalar için" çift katlı hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Artan nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak yeni gömü alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde Örnekköy Mezarlığı'nın üst kısmındaki 70 dönüm alanda 8 bin gömü kapasiteli 4 bin mezar alanı oluşturuyor. 3 adadan oluşan Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda birinci adadaki çalışmalar tamamlandı.

Birinci derece akrabalar için "çift katlı" hazırlanan lahit aile kabirleri satışa sunulmaya başlandı. İkinci ve üçüncü adalardaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağı duyuruldu.

"Türkiye'ye örnek olacak"

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, yaptığı açıklamada, Örnekköy'de ilk etabı hizmete alınan mezarlığın Türkiye'ye örnek olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır yurttaşlarımızdan aile kabri talebi geliyordu. Göreve geldiğimiz günden bugüne, kentin mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bir yandan bunu yaparken diğer yandan aile kabri taleplerini de karşılamak istedik. Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda 3 adada toplam 4 bin lahit mezar bulunuyor. Bu mezarlığımızı zamanın koşullarına, iklim krizine, çevre düzenine, güvenlik tedbirlerine, tek tip mezarlık anlayışına uygun planlandık. Mezarlıkta, kabir ziyareti yapan yurttaşlarımızın dinleneceği alanların yanı sıra cenaze sonrası taziyeleri kabul edecekleri bir alan da yer alıyor."

Dilekçe ile başvuru yapılmalı

Aile kabri almak isteyenlerin dilekçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na başvurması gerektiğini söyleyen Elitaş, "Birinci adada binin üzerinde mezar var. Başvuru yapan yurttaşlarımız gerekli işlemlerin ardından aile kabirlerini alabiliyor. Burası Türkiye'ye öncü ve örnek bir kabristan olacak. Artık insanlar yurt dışında gördükleri mezarlık alanlarını değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarladığı mezarlığı örnek gösterecek" diye konuştu.

Kentin mezarlık ihtiyacı için yoğun mesai

Kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak için yeni mezarlık alanları açmaya devam ettiklerini belirten Elitaş, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın acılı gününde yanlarında olmayı, onları üzmeden, yormadan defin işlemlerini yapmalarını amaçlıyoruz. Yaklaşık 10'a yakın yeni mezarlık alanını kente kazandırdık. Yaptığımız çalışmalarla İzmir'in yaklaşık 50 yıllık mezarlık ihtiyacını çözmüş olacağız."