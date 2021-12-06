İZMİR'DEKİ AÇIK KAPI BİRİM SAYISI 17'YE ULAŞTI - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 2017 yılında hayata geçirdiği Açık Kapı uygulaması, İzmir'de artık 17 birimle vatandaşlara hizmet verecek.

Kentte, valilik bünyesindeki Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile 10 ilçede konuşlu açık kapı şefliklerine ilave olarak, 6 yeni açık kapı şefliği daha hizmete alındı. Böylece İzmir'deki Açık Kapı birim sayısı 17'ye ulaşmış oldu.

Narlıdere Kaymakamlığı bünyesinde hizmete alınan Açık Kapı Şefliğinin açılışını Vali Yavuz Selim Köşger gerçekleştirdi. Kaymakam Suat Dervişoğlu, il protokolü ve davetlilerin katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2 bin yıllık köklü devlet geleneği mirasıyla, vatandaşlarına günün şartlarına uygun ve en güzel şekilde hizmet üretmeye devam ettiğini söyledi.

Devletin aynı zamanda, özel sektörün karlı bulmadığı, ancak vatandaşın vazgeçemeyeceği birtakım hizmetleri sunan bir aygıt da olduğuna işaret eden Vali Köşger, "Dünyanın belki de en sosyal devletlerinden biri haline geldik. Hastanesiyle, engellilere yaklaşımıyla, kamu altyapı hizmetleriyle, yollarıyla, diğer tüm kamu hizmetleriyle ülkemiz son dönemde önemli mesafe kat etti. Onlardan birisi bu açık kapı uygulamasıdır. Bu hizmet, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, bakanlığımıza getirdiği yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısıdır. Vatandaşımızın kamu hizmetine ulaşmasında herhangi bir sıkıntı olduğu an devreye girecek ve tek adımda hizmeti vatandaşımızın ayağına götürecek bir mekanizmadır. Eğitilmiş personelimiz hizmet verecek. İzmir'de 17. 'sini açıyoruz. 1 Müdürlük 16 şeflik şeklinde hizmet verilecek. Narlıdere'mize, diğer ilçelerimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın devletin hizmetlerinden daha iyi yararlanmasına vesile olsun. " ifadelerini kullandı.

İzmir Açık Kapı Şube Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin veriler de paylaşan Vali Köşger, "05 Aralık 2021 tarihi itibarıyla il genelinden toplam 302 bin 38 başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan %99, 87'lik orana tekabül eden 301 bin 637 başvuru sonuçlandırılmıştır. Vatandaşlarımız, Açık Kapı başvurularını, elektronik ortamda www. acikkapi. gov. tr üzerinden ya da valiliğimizde ve kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı birimlerimize yazılı olarak yapabilecektir. " dedi.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 20 ilçede daha şeflik kurulmasına karar verildiğini ve bu ilçelerden 6'sının; Narlıdere, Torbalı, Menderes, Ödemiş, Kemalpaşa ve Aliağa olarak uygun görüldüğünü kaydeden Vali Köşger, bakanlığın ilan ettiği takvime göre, bu altı ilçedeki Açık Kapı şefliklerinin fiili açılışını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kurdele kesimiyle sona eren açılış töreninin ardından, Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler, Narlıdere Açık Kapı Şefliğinde incelemelerde bulundu.