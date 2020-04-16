İZMİR Foça'da engelliler ve gönüllü kadınlar maske üretiyor - Son Dakika

Foça'da engelliler ve gönüllü kadınlar maske üretiyor

İZMİR'in Foça ilçesinde gönüllü kadınlar ve engelliler koronavirüs salgınına rağmen çalışmak zorunda olan vatandaşlar için ücretsiz olarak cerrahi maske üretiyor. Hafta da 2 bin adet üretilen maskeler için malzemeler de bazı gönüllü vatandaşlar ve belediye tarafından temin ediliyor.

Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi engelliler, Beşkapılar El Sanatları ile Bağarası Kadınca Kararınca gruplarının üyeleri ile Yenifoça ve Ilıpınar mahallelerinden gönüllülerin aralarında bulunduğu toplam 20 kadın, özellikle her gün işe gitmek zorunda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için cerrahi maske üretiyor. Malzemesinden dikimine bağış ve gönüllülük esasıyla üretilen maskeler ihtiyacı olan vatandaşlar, pazarcılar ve çalışanlarının kullanması için Foça Belediyesi'ne teslim ediliyor.

'OTURUP BEKLEMEKTENSE EVLERDE MASKE ÜRETİYORUZ'

Daha önce başka faaliyetler için bir araya gelen ve yüz yüze olmasa da iletişim araçları yoluyla hala görüşen arkadaşlar olarak çok sıkıntılı bir zaman diliminden geçerken evlerde oturup beklemektense ne yapabiliriz diye düşündüklerini belirten Mukaddes Yarba, maske üretme fikrinin de böyle doğduğunu söyledi. Yarba, "Çok sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Maske ihtiyacı çok fazla. Zaman zaman paramız olsa bile satın alamıyoruz. Foçalı kadınlar olarak bir araya geldik. Daha önce daha pratik olabileceğini düşünerek bir atölye kurup, burada yapmayı planlamıştık. Ancak herkesi bir araya getirmenin bu dönemde sakıncalı olacağını düşünerek evlerde çalışmayı kararlaştırdık. Şimdi arkadaşlarımız evlerinde hijyen ortamını sağladıkları bir bölümde maskeleri dikiyor. Zaman zaman engelsiz kafede birkaç arkadaş buluşup malzeme dağıtıyoruz ya da evlerden gelen maskeleri paketliyoruz. Bağışçı vatandaşlar ve Foça Belediyesi'nce temin edilen malzemelerle arkadaşlarımızın emeklerini ve yüreklerini koyarak ürettiği maskeleri pazarcıların, ihtiyacı olan vatandaşların ve belediye çalışanlarının kullanımı için dağıtıyoruz" dedi.