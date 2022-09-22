İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Arda için 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Arda için 5 yıla kadar hapis istemi

22.09.2022 11:54
İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Arda için 5 yıla kadar hapis istemi

Edinilen İzmir gelişmesine göre İZMİR'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı.

İZMİR'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. Savcı, Arda için 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ABD'DEN YAZI GELDİTutuksuz sanık Halil Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık Belediye Başkanı Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Duruşmada ilk olarak hakim, sanığa ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan yazıya cevabın geldiğini belirtti. Cevapta, hesabın tespit edilemediği belirtildi. Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gezici, "Dosyadaki evrak sanığın suçu işlediğini göstermektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Sanık avukatı Aydın ise böyle bir hesap olmadığını belirtip, müvekkilinin beraatini talep etti.SAVCI 3 SUÇTAN BERAAT, 1 SUÇTAN CEZA İSTEDİAvukatların ardından söz alan iddia makamı, esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı; 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini alenen aşağılama', 'dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme'den dava açılmasına rağmen Arda'nın Facebook paylaşımlarında bu suçların, yasal unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle beraat istedi. Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki paylaşımları okuyan savcı, sanık hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.Öte yandan sanığın kamu görevi üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden, seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı. Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatı, esas hakkında savunma için süre talebinde bulundu. Avukatın süre talebini kabul eden hakim, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu İzmir yerel haberi: Gaziemir Belediyesi'nin 'Cv Bank' Birimi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne Dahil Oldu İzmir yerel haberi: Gaziemir Belediyesi'nin 'Cv Bank' Birimi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne Dahil Oldu
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Halil Arda, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Arda için 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Arda için 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement