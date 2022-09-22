Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'nce kabul edildi.

İZMİR'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. Savcı, Arda için 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir haberi: Gaziemir Belediye Başkanı Arda için 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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