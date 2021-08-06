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İzmir, sarı bir sabaha uyandı - Son Dakika

İzmir, sarı bir sabaha uyandı

06.08.2021 11:02
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İzmirliler, sarılık ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı.

İzmirliler, sarılık ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı. Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir'i trend topic listesinin üst sırasına taşırken, havadaki durumun sebebinin orman yangınlarındaki duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşınması olduğu belirtildi.

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, İzmirliler de tedirgin eden bir sabaha uyandı. İzmir'de sarılık ve kızıllığın hakim olduğu gökyüzü dikkat çekti, pek çok sosyal medya kullanıcısı Twitter'da paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu. Paylaşımlar nedeniyle İzmir, trend topic listesinin üst sırasına yerleşti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu durumun sebebinin orman yangınları olduğu ifade edildi. Edinilen bilgide, orman yangını nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşındığı, bu sebeple atmosferdeki parlaklığın bozulduğu bildirildi. Havadaki sarı ve kızıl rengin, güneyli rüzgar akışının gün boyu devam edecek olması nedeniyle tüm gün sürebileceği, yağışın ise olmayacağı belirtildi. Öte yandan, güneşin kızıl renkte olması da dikkat çekti.

"DEPREM OLACAK SANDIK"

Vatandaşlar ise havadaki rengin sebebinin orman yangınları olduğunu öğrenince şaşırdıklarını söyledi. Fatih Yıldırım isimli vatandaş, "Dün akşam çok kötü bir koku vardı. Sabah uyandığımızda havanın rengi sarıydı. Neden olduğunu anlamadık. Tedirgin olduk. Deprem havası gibi geldi. Deprem olacağı zaman hava böyle kötü olur. Sonra yangınlardan dolayı olabileceğini düşündük ve anladık ki orman yangınları yüzündenmiş. Ben Antalyalıyım. Orası çok kötü oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"SABAH UYANDIĞIMDA FARK ETTİM"

Seda Yıldırım isimli vatandaş ise "Sabah uyandığımda havadaki rengi fark ettim. 'Hava kötü, ne var acaba?' dedim. ya depremden ya da yangınlardan dolayı olabileceğini düşündüm. Havanın renginin yangınlardan dolayı olduğunu öğrendik. Devletimiz yangınlar için elinden geleni yapıyor. Vatandaşlar dahil herkes elinden geleni yapıyor. Havanın renginden dolayı çok tedirgin değilim. Bir süre sonra düzelir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HAVA SERİN DİYE SEVİNMİŞTİM"

Hakan Yılmaz isimli vatandaş da, "Sabah farklı bir hava vardı. Hava serin diye sevinmiştim ama sebebi orman yangınlarıymış. Orman yangınları ülkemiz için çok kötü oldu ama hükümetimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Yangınlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu. İklime bağlı yangın problemi var. Şu anki hava kirliliği tedirgin ediyor ama yapacak bir şey yok" sözlerine yer verdi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Salih Yılmazsoy/İHA)

İzmir, sarı bir sabaha uyandı
İzmir, sarı bir sabaha uyandı

Orman Yangınları, Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir, sarı bir sabaha uyandı - Son Dakika


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