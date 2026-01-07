İzmir Şoförler Oda Genel Kurulu 11 Ocak'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir Şoförler Oda Genel Kurulu 11 Ocak'ta

07.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Genel Kurulu, 11 Ocak 2026'da yapılacak.

(İZMİR) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Genel Kurulu, 11 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak. Genel Kurul'da, dört yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim seçilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni dönem yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Odanın Genel Kurul'u, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00'da Gaziemir Fuar Alanı D Hol'de toplanacak. Toplam 2 bin 749 üye oy kullanacağı Genel Kurul'da oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Genel Kurul'da seçilecek olan yönetim, dört yıl boyunca görev yapacak.

"Genel kurullar odalarımızın bayramıdır"

Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sürecin huzur ve olgunluk içinde geçmesini temenni ettiklerini belirtti. Genel kurulların sadece bir seçim değil, aynı zamanda esnaf camiasının buluşma ve kaynaşma günü olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Özkan, "Genel kurullar odalarımızın düğünü ve bayramıdır. Önemli olan; iradenin sandığa kavgasız, gürültüsüz ve saygı çerçevesinde yansımasıdır. Türkiye'ye örnek olacak bir genel kurul gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Üyelere katılım çağrısı

Başkan Erkan Özkan, tüm üyeleri sandığa davet ederek "Sağlık sorunu veya olağanüstü bir durum olmadığı sürece tüm üyelerimizden Genel Kurul'a katılmalarını özellikle rica ediyorum. Geniş katılımla yapılacak bir genel kurul, hem odamızın gücünü hem de birlik ve beraberliğimizi gösterecektir" diye konuştu.

Seçim güvenliği ve düzenine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Özkan, oy verme işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemlere ilişkin şunları söyledi:

"Oy verme sırasında sıkıntı yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. İlçe Seçim Kurulu ile koordinasyon sağlandı ve alana yeterli sayıda sandık yerleştirilecek. Toplam 15 sandık kurulacak. Bunlardan 4 sandık kadın üyelerimize, bir sandık ise engelli ve ileri yaştaki üyelerimize ayrılacak. Böylece herkes daha rahat ve hızlı şekilde oyunu kullanabilecek. Bu sürecin kazananı şahıslar değil, İzmir şoför esnafı olmalıdır. Hizmet odaklı, seviyeli ve nezaket çerçevesinde bir genel kurul süreci diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Şoförler Oda Genel Kurulu 11 Ocak'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:19:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Şoförler Oda Genel Kurulu 11 Ocak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.