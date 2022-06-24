"Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli ve kolluk birimlerimizce olay kısa sürede kontrol altına alınmış olup merkezde herhangi bir yangın, ölüm ve yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulduğu Geri Gönderme Merkezi, rutin faaliyetlerine devam etmektedir."

Kaynak: AA

İzmir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir Valiliğinden Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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