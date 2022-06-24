İzmir Valiliğinden Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İzmir Valiliğinden Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

24.06.2022 11:41
İzmir Valiliğinden Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Valiliği, dün Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancılardan bazılarının kargaşa çıkarmaya çalıştıklarını, olayın kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, merkezin rutin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

İzmir Valiliği, dün Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancılardan bazılarının kargaşa çıkarmaya çalıştıklarını, olayın kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, merkezin rutin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancılardan bir kısmının 23 Haziran saat 22.00 sularında kargaşa çıkarmaya çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli ve kolluk birimlerimizce olay kısa sürede kontrol altına alınmış olup merkezde herhangi bir yangın, ölüm ve yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulduğu Geri Gönderme Merkezi, rutin faaliyetlerine devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Valiliğinden Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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