İzmir viyana'dan gelen hasta izmir'de gözlerine kavuştu

Viyana'dan gelen hasta İzmir'de gözlerine kavuştu

VİYANA'da yaşayan ve yüksek miyopiye bağlı az görme sorunu nedeniyle kuaförlük mesleğini yapamayacak hale gelen Gamze Karakulu, şifayı İzmir'de buldu. Yurt dışında sayısız hastane gezmesine karşın tedavi olamadığını dile getiren Karakulu, İzmir'deki iki operasyonun ardından yüzde 100 görebildiğini söyleyerek Burada tedavimi oldum. Viyana'ya dönünce ustalık belgemi alıp kendi dükkanımı açacağım. Ehliyetimi alacağım, hayallerime adım adım gidiyorum dedi.

Viyana'da kuaförlük yapan 20 yaşındaki Gamze Karakulu, 3 yaşından beri gözlük, son 4 yıldır da lens kullanıyordu. 3 yaşında eksi 8 numara ile başlayan görme kaybı, eksi 28'e ulaştı. Birçok doktorun gözünü kaybetme riski olduğunu söylediği Gamze Karakulu, İzmir'de Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler sayesinda sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Mehmet Söyler, Gamze Karakulu'ya iki farklı operasyon yaptıklarını belirterek eksi 28 derece olan gözlerine mercek takıldığını ve göz numaralarının sıfırlandığını anlattı. İlk ameliyatın sonunda görme oranını her iki gözde de yüzde 100'e ulaştırdıklarını söyleyen Söyler, Bu kadar büyük göz numaralarında ilk ameliyatta yakını görme sağlanamadığı için ikinci ameliyatla 20 yaşındaki Gamze'ye genelde 40 yaşından sonra hastalara uygulanan, prebyond lazer tekniği uygulanarak yakını görmesini sağladık. Şaşılık da gözün görmesi düzeldiği için ameliyata gerek kalmadan büyük oranda düzeldi. Bu şekilde Gamze hem körlükten kurtuldu, hem gözlükten kurtuldu, hem de doğuştan göz kayması ortadan kalktı; şu anda üç mutluluğu bir arada yaşıyor dedi.

İlk ameliyatın ardından görme bozukluğunu önemli ölçüde düşürdüklerini, ancak hastanın yakını görmekte zorlandığını ifade eden Söyler, bunun beklenen bir durum olduğunu söyleyerek şöyle konuştu

İkinci ameliyatın ardından kayması düzelince ayrı bir işlem yapmamıza gerek kalmadı. Şu an hem uzak hem yakını mükemmel derecede görüyor. Bu hastalarda bu kadar başarılı sonuç almak beklediğimiz bir durum değildi. Bundan sonra gözlük olmadan gözlükle gördüğünden daha iyi bir şekilde görmeye devam edecek. Gamze çok kalın camlı bir gözlük takıyordu. Gözlüğü çıkardığında hiçbirşey göremiyordu. Gözlüğe rağmen görmesi yüzde 30'du. Ne kadar gözlük takarsanız takın büyük numaralarda gözlüğün yarattığı bir az görme durumu da vardı. Bu da ortadan kalktı. Kullandığımız teknoloji sayesinde 40 yaşından sonra yaptığmız yakın görme düzeltmesini 20 yaşında yapmış olduk. Hayat boyu görme sorunu yaşayacağını düşünmüyoruz. Hayatta istediği herşeyi yapabilecek. Estetik olarak da çok katkısı oldu.

'GÜZELLİĞİME KAVUŞTUM'

Yurt dışında hekimlerin 18 yaşına kadar yapacak bir durum olmadığını söylemeleri üzerine çaresiz kaldığını anlatan Gamze Karakulu, çok ağladığını ve isyan ettiğini dile getirdi. Yakınları aracılığıyla İzmir'deki doktora ulaştığını kaydeden Karakulu, Buradan da ağlayarak çıkacağımı düşünüyordum. Mehmet bey muayene etti ve 'yarım saatte, ameliyata alalım' dedi. 1 ay sonra ikinci ameliyata girdim. Gözlükten de lensten de kurtuldum, güzelliğime kavuştum. Hiçbir sıkıntım kalmadı dedi. 18 yaşına geldiğinin ertesi günü hastaneye gittiğini, ancak bu kez müdahalenin 25 yaşına ertelendiğini anlatan Karakulu, şöyle devam etti

Kuaförlük yaparken patronlarımdan çok azar işittim. İşimi çok seviyorum. Müşteriye çok yaklaşmak zorundaydım. Kaç kez işten çıkarıldım. Depresyona girmiştim, burada tedavimi oldum. Viyana'ya dönünce ustalık belgemi alıp dükkanımı açacağım. Ehliyet alacağım. Hayallerime adım adım gidiyorum. Herkese tavsiye ederim. Görme bozukluğu yaşayan kimse ümitsizliğe kapılmasın.