İzmirli Kadınlara Kocaoğlu Sürprizi
14 dakika önce
İzmirli kadınlara Kocaoğlu sürpriziİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınlara çiçek verdi.
İzmirli kadınlara Kocaoğlu sürprizi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle tramvay yolcusu kadınlara çiçek verdi. Sabah
işine, okuluna ya da arkadaş ziyaretine gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne güzel bir sürprizle başladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınları çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahrettin Altay
ile Konak
arasındaki sefere katılarak vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine bir toplu ulaşım aracını tercih eden Başkan Kocaoğlu, 8 Mart kutlaması yaptığı kadınlara çiçek dağıtırken erkek yolculara da Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun uyarısında bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirliler, güne keyifli ve moralli bir başlangıç yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:33 Kaynak: DHA
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