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İzmit Belediyesi'nden Çocuk Hakları farkındalığı

6 saat önce

İzmit Belediyesi yine bir farkındalığa imza atarak 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla şehrimizin sembolü Saat Kulesini mavi ışıkla aydınlattı.

İzmit Belediyesi'nden Çocuk Hakları farkındalığı, System.String[]

İzmit Belediyesi yine bir farkındalığa imza atarak 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla şehrimizin sembolü Saat Kulesini mavi ışıkla aydınlattı.


İzmit Belediyesi Çocuk Haklarına dair sözleşmenin imzalandığı gün olan ve her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanan 20 Kasım için bir farkındalığa imza attı. Ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasının 30'uncu yıldönümü olan 2019 yılı kutlamaları kapsamında Çocuk Haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve UNİCEF işbirliğinde hazırlanan mavi ışık projesine çocukları ve çocuk haklarını önemseyen İzmit Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda İzmit Belediyesi şehrimizin sembolü olan Saat Kulesi'ni mavi ışıklarla aydınlatarak projeye destek verdi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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