Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden madeni yağ alım ihalesi
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İzmit Belediyesi'nden madeni yağ alım ihalesi

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen madeni yağ alımı ihalesinde 3 firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi'nden madeni yağ alım ihalesi, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen madeni yağ alımı ihalesinde 3 firma teklif verdi.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmet araçları ve iş makinalarında kullanılmak üzere madeni yağ alımı ihalesi gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihalede 3 firma teklif verdi. İhalede verilen en düşük teklif 72 bin 450 TL olurken, en yüksek teklif ise 96 bin 294 TL oldu. Yaklaşık maliyeti 95 bin 870 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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