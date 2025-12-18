İzmit'te İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
İzmit\'te İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
18.12.2025 00:29
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı, birinin durumu kritik.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla açılan ateş sonucu E.K.B. (27), U.B. (27) ve İ.A. (31) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Kavgada E.K.B., U.B., ve İ.A. tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan U.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

