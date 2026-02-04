İzmit'te Metruk Binada Yangın - Son Dakika
İzmit'te Metruk Binada Yangın

04.02.2026 09:06
Kocaeli İzmit'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, bazı binalar tahliye edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde iki katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılarak yangına müdahale edildi.

Binada kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol eden itfaiye ekipleri, ateş tuğlası ile örülü duvarların bazı bölümlerini yıkarak açtıkları aralıklardan içeri su sıktı.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, bitişikte bulunan 3 katlı aynı yapıdaki bina, yoğun duman etkisi altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA

İzmit'te Metruk Binada Yangın

İzmit'te Metruk Binada Yangın
