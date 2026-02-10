İzmit'te Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında G.Ç'yi durdurdu.

G,Ç'nin üzerinde yapılan aramada, tütün paketi içerisinde 43,4 gram, şeffaf poşet içerisinde 12,7 gram olmak üzere toplam 56,1 gram uyuşturu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.