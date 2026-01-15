İznik\'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İznik İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 65 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 16 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ile 2 adet bıçak ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli M.Ö. (44) ve C.E. (53) gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BURSA
