BURSA'nın İznik ilçesine, iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Göllüce Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK(Bursa), ,
Son Dakika › Güncel › İznik'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?