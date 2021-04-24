İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin! - Son Dakika

İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin!

24.04.2021 07:55
İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin!, System.String[]

Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" şarkısı pandeminin bizlerde yarattığı ruh halini yansıtan bir şarkı. Sözler çok anlamlı, müzik çok dokunaklı.Ben Pinhani'den başkası bu şarkıyı okuyamaz derken Sakiler adında bir grup çıktı ve şarkıyı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" şarkısı pandeminin bizlerde yarattığı ruh halini yansıtan bir şarkı. Sözler çok anlamlı, müzik çok dokunaklı.Ben Pinhani'den başkası bu şarkıyı okuyamaz derken Sakiler adında bir grup çıktı ve şarkıyı bambaşka bir noktaya taşıdı. En az Pinhani kadar iyi okudukları "Dünyadan Uzak" kısa sürede müzik listelerinin ilk sıralarına yerleşti. Ama ne zaman İzzet Yıldızhan 'topa girdi' işler o zaman değişti.

"Dünyadan Uzak" şarkısını seslendiren Yıldızhan, sosyal medyada gündem oldu.Gelen eleştirilere cevap veren Yıldızhan "Olumlu kadar olumsuz yorum da gelebilir, şarkı benim çok içime sindi. İyi ki okumuşum" dedi.

Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" şarkısını İzzet Yıldızhanyeniden yorumladı.

Pinhani'ye de teşekkür etmeyi unutmadı. Çünkü Pinhani şarkı için Yıldızhan'dan para almamış.Yani şarkı tam anlamıyla 'halka açık', isteyen alıp okuyabilir.Ama benim düşünceme göre böyle özel şarkıların 'korunması' gerekir.

Diyarbeckham

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, sosyal medyada dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın ailesiyle karşılaştırılmasına esprili bir yanıt verdi. 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden ünlü şarkıcı, "David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun 4 evladı var benim 9" diye konuştu.(Sayit DURMAZ)

İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin!

İzzet Yıldızhan, Pinhani, Şarkı, Uzak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, kurtulmak için Han'a saldırıyor VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Uzmanlar tahmin yürüttü 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Uzmanlar tahmin yürüttü         
07:31
Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı         
02:25
'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı '128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı         
00:07
2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi         
22:16
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu         
19:40
İzzet Yıldızhan, kendisini David Beckham ile kıyaslayanlara cevap verdi İzzet Yıldızhan, kendisini David Beckham ile kıyaslayanlara cevap verdi         
18:03
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi         
15:29
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor         
14:34
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 08:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzzet Yıldızhan 'Dünyadan Uzak' şarkısını söyledi, dinleyiciler ikiye bölündü: Rock şarkıyı türküye çevirdin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei