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James Webb Uzay Teleskobu hedefi L2 noktasına ulaştı - Son Dakika

James Webb Uzay Teleskobu hedefi L2 noktasına ulaştı

25.01.2022 11:40

Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan 25 Aralık 2021'de Ariane 5 roketiyle fırlatılan ve uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) ulaştı.

Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan 25 Aralık 2021'de Ariane 5 roketiyle fırlatılan ve uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Webb'in, yörüngeye girmek üzere fırlatma sonrası son rota düzeltmesini tamamlamak için yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) ateşlediği ve Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştığı belirtildi. Webb'in, tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde döneceği ifade edildi. Ayrıca, L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmenin, teleskobun araçlarını 'aşırı' soğuk tuttuğu ve her an gökyüzünü gözlemlemesi için olanak sağladığı belirtildi.

'WEBB, EVİNE HOŞ GELDİN'

Açıklamada NASA Yöneticisi Bill Nelson'un ifadelerine de yer verildi. 'Webb, evine hoş geldin' diyen Nelson, "Webb'in bugün L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm sıkı çalışmaları için ekibe tebrikler. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. ve bu yaz Webb'in evrenle ilgili ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı

Öte yandan, teleskobun optiklerinin titizlikle hizalanması için mühendislerin 'karmaşık' 3 aylık sürece başlayacakları ifade edilirken, Webb'in görevine başlaması için Haziran'a kadar enstrümanlarını kalibre edeceği ve soğumaya devam devam edeceği belirtildi.

25 ARALIK'TA FRANSIZ GUYANASI'NDAN FIRLATILMIŞTI

James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021'te fırlatılmıştı.

ESA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu 'şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop' olacak. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağladı. NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edilmişti.

NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor.

James Webb Uzay Teleskobu hedefi L2 noktasına ulaştı
James Webb Uzay Teleskobu hedefi L2 noktasına ulaştı

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James Webb, Aralık, NASA, Uzay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel James Webb Uzay Teleskobu hedefi L2 noktasına ulaştı - Son Dakika


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