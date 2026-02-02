İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığının 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, yeni GÖKBEY'in envantere katılma sürecine ait görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Jandarma 5. GÖKBEY Helikopterini Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?