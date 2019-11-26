Jandarma 99 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı

İzmir'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarına yapılan kumar baskınında tombala oynayan 99 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, Bornova ilçesindeki Laka Mahallesi, Eğridere Mahallesi ve Egemenlik Mahallesi'nde bulunan çay ocaklarında kumar oynatıldığını tespit etti.



Adreslerde yapılan aramalarda tombala oynayan 99 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, oyunda kullanılan kumar materyallerine el koydu. Ayrıca çay ocaklarına, tütün mamulleri tüketilmesi nedeniyle ceza kesildi.



Öte yandan işletme sahipleri, H.S., E.E. ile M.B. isimli şahıslar hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.S., E.E. ile M.B. ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR