Jandarma ekiplerinden drone destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden drone destekli uyuşturucu operasyonu

BURSA - Bursa jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olay Orhangazi İlçesi Muradiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ö'nün Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, drone ile yapılan çalışmalar sonucu hint kenevirinin ekili olduğu bölgeyi kontrol etti.

Şüphelinin arazisinde 85 kök hint keneviri ele geçiren ekipler, zanlının evinde yapılan aramalarda da 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı buldu.

Gözaltına alınan A.Ö, sorgulanmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.