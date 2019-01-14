Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Define Avcılarına Operasyon

Jandarmadan Define Avcılarına Operasyon

11 dakika önce

Denizli'de jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, define avcıları suçüstü yakalandı.

Jandarmadan Define Avcılarına Operasyon, System.String[]
Denizli'de jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, define avcıları suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bayıralan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı alınması üzerine harekete geçildi. Ekipler yaptıkları operasyonda 2 şahsı suçüstü yakalarken, şahıslara birlikte 2 adet jeneratör, 2 adet hilti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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