Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinin Yeşilköy ve Karşıköy Köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 bin 75 gram kubar, 2 kök kenevir ile 9 adet hasat edilmiş kenevir bitkisi ele geçirdi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpekleri de kullanılırken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte ayrıca 2 kişi de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ARTVİN