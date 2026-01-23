Japonya'da Kar Kazalarında 4 Ölü - Son Dakika
Japonya'da Kar Kazalarında 4 Ölü

23.01.2026 14:18
Japonya'da yoğun kar yağışları nedeniyle son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Japonya'da son 3 günde yoğun kar yağışlarının yol açtığı kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 10'u ağır 16 kişi yaralandı.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), ülke genelinde yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Buna göre, 20 Ocak'tan beri Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata eyaletinin farklı bölgelerinde yaşanan kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Niigata Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre söz konusu ölümler, insanların evlerinin çatısındaki karları temizlerken ve çevresinde kar kürerken yaşandı.

Kuzeydoğudaki Aomori eyaleti ve batıdaki Kyoto kenti dahil farklı bölgelerde 10'u ağır 16 kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), "kar yağışı ve fırtınasının hafta sonu etkisini sürdüreceği, kar kalınlıklarının 70 santimetreyi bulabileceği" uyarısı yaptı.

Ayrıca, donmuş yollar nedeniyle trafik aksamalarına, çatılardan kar düşmesine, elektrik hatlarında kar birikmesine ve çığlara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA

