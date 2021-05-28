Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL üç hafta uzatıldı - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo ile 8 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin üç hafta uzatıldığını bildirdi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ve 31 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, 20 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Karara göre Tokyo ile Osaka, Hokkaido, Aiçi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroşima ve Fukuoka eyaletlerinde üç hafta daha OHAL uygulanacak.

OHAL kapsamına sonradan dahil edilen Okinawa Adası'nda da OHAL 20 Haziran'da sona erecek.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'ye kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Kurala uymayan işletmelere 300 bin yene (yaklaşık 2 bin 750 dolar) kadar para cezası kesilebilecek.

Spor ve kültür sanat merkezleri, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edebilecek.