Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 12'ye çıktı

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 12'ye yükseldi. Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı açıklamasına göre ABD, Mozambik, Namibya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti çıkışlı 8 yolcuda Omicron varyantı saptandı. Yaşları 10 ila 60 arasında değişen yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda Havalimanları ile Osaka kentindeki Kansai Havalimanında tespit edildi. 5 farklı uçak seferiyle Japonya'ya ulaşan yolcuların toplamda 470 yolcuyla temasa geçtikleri bildirildi. Yolcuların test ve karantina koşullarına tabi tutulacağı bildirildi. Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 12'ye çıkmış oldu. Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "Güçlendirilmiş sınır kontrolleri ve genom analizleri dahil anti-virüs tedbirlerini tam kapsamlı uygulayacağız." dedi. Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 728 bin 922'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 384'e yükseldi. Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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