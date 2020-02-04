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Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi
6 saat önce
Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti. Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla şirketlere bir çalışanın emeklilik yaşı olan 65'i doldurmasının ardından 70 yaşına kadar işini sürdürmesini sağlamak için 5 seçenek sunulacak
Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti.
Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Bakanlar Kurulunun kabul ettiği yeni çalışma düzenlemesi tasarısı, şirketleri çalışanlarını emeklilik yaşını doldurduktan sonra iş gücü içinde tutmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:08
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