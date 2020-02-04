Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi - Son Dakika Dünya

Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi

6 saat önce

Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti. Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla şirketlere bir çalışanın emeklilik yaşı olan 65'i doldurmasının ardından 70 yaşına kadar işini sürdürmesini sağlamak için 5 seçenek sunulacak

Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi, System.String[]

Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti.


Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Bakanlar Kurulunun kabul ettiği yeni çalışma düzenlemesi tasarısı, şirketleri çalışanlarını emeklilik yaşını doldurduktan sonra iş gücü içinde tutmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Hükümet, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:08 
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