Japonya H3 Roket Fırlatmasını Erteledi

TOKYO, 8 Ocak (Xinhua) -- Japonya, H3 roketinin 1 Şubat'ta uzaya gönderilmesi planını, daha önce başarısız olan fırlatmaya ilişkin incelemenin devam etmesi nedeniyle erteleme kararı aldı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada ülkenin 7 uydulu sistemine ait bir uyduyu taşıyacak olan dokuzuncu H3 roketinin yeni fırlatma tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi.

22 Aralık'ta ajansın sekizinci H3 roketinin, "Michibiki No. 5" uydusunu planlanan yörüngeye yerleştirmemesi, fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştu.

Açıklamada, "Başarısız fırlatmanın nedenini araştırmak üzere tüm kaynak ve çabalarımızı seferber etmiş durumdayız. Yeni fırlatma takvimi kesinleştirildiğinde duyurulacaktır" denildi.

Japon hükümeti, yabancı uydulara bağımlı olmadan konum bilgisi sağlayabilecek 7 uydulu bir konum belirleme sistemi oluşturmayı hedefliyor. An itibarıyla bu sistemin 5 uydusu yörüngede bulunuyor.