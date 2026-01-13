Japonya ve Güney Kore Liderlerinden Bateri Performansı

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Japonya'nın Nara kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider birlikte bateri çaldı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkeyi çevreleyen stratejik ortamın giderek zorlaştığına dikkat çekti. Japonya-Güney Kore ilişkileri ile ABD'nin de dahil olduğu üçlü iş birliğinin öneminin arttığını vurgulayan Takaichi, "Başkan Lee ile bölgesel istikrar için iş birliği içinde çalışılması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Ekonomi ve ekonomik güvenlik alanlarında stratejik ortaklığı derinleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Takaichi, ilişkileri geleceğe dönük ve istikrarlı bir şekilde geliştirmek adına 'mekik diplomasisinin' aktif olarak sürdürüleceğini ve iki hükümet arasında yakın iletişimin devam edeceğini kaydetti.

LİDERLERDEN SÜRPRİZ BATERİ PERFORMANSI

Görüşmenin ardından iki lider birlikte bateri çaldı. Geçen yılki APEC Zirvesi'nde Lee'nin bateri çalma hayalini öğrendiğini belirten Takaichi, konuk lider için bir sürpriz hazırladığını söyledi. Takaichi, "Altın Küre ödüllü 'Golden' ve BTS'in 'Dynamite' şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldık. Başkan Lee, uzun yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirebildiği için mutlu olduğunu ifade etti" açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise Takaichi'nin jestine sanal medya hesabından esprili bir dille yanıt verdi. Performanslarını değerlendiren Lee, "Biraz acemi işiydi belki ama tam da bu kusuruyla Başbakan Takaichi ile çok daha uyumlu ve keyifli bir müzik seansı oldu. Ben de araya kaynayıp eşlik etmeye çalıştım ama ne de olsa profesyonelin yeteneği bir başka" ifadelerini kullandı.

Müzikteki uyumu diplomatik ilişkilere benzeten Lee, "Vuruş tempolarımız biraz farklı olsa da ritmi tutturma arzumuz ortaktı. Geleceğe dönük Kore-Japonya ilişkilerini de aynı şekilde, tek yürek içinde inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.