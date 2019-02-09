Son Dakika Haberleri: Jeff Bezos'un Çıplak Fotoğraflarını Kurtarmak İçin Yapabileceği Tek Şey Bu

Jeff Bezos'un Çıplak Fotoğraflarını Kurtarmak İçin Yapabileceği Tek Şey Bu

18 dakika önce

Jeff Bezos'un internete yayılan çıplak fotoğraflarının ardından birçok kişi bu durumu tiye aldı. Bunlardan en sonuncusu ise The Onion oldu.

Jeff Bezos'un Çıplak Fotoğraflarını Kurtarmak İçin Yapabileceği Tek Şey Bu, System.String[]
Son zamanlarda çıplak fotoğrafları internete yayılan Jeff Bezos, fotoğrafların yayılmasını önleyemiyor. Araştırma yapan herkesin kolaylıkla bulabildiği fotoğraflar internette bir çığ gibi büyüyerek yayılmaya devam ediyor.




Tüm bunların önüne geçemeyen Jeff Bezos artık gerçekten çaresiz durumda. Son zamanlarda internette fazlasıyla dalga konusu olan bu konuda birçok senaryo da yazılmış durumda. Son senaryo ise The Onion'dan geldi.



Jeff Bezos'u evindeki balkonda resmeden site, on binlerce drone'u görevlendirmiş Bezos'u tarif etti. Evinin terasından drone'ları kontrol eden Bezos, drone'lara "Gidin ve kim çıplak fotoğraflarıma bakıyorsa onlara tüm acıların en büyüğünü tattırın" diyor. Drone'lar ise Bezos'un bel altı fotoğraflarına bakan tüm insanların elektronik cihazlarını yok ediyor.




Son zamanlarda bu tarz hikayelerin artmasıyla internet üzerinde eğlenceli bir ortam oluşsa da Jeff Bezos'un bu durum karşısında eğlendiğini söyleyemeyeceğiz. Sizce Jeff Bezos bu durumun içerisinden nasıl çıkacak. Yorumlar kısmından fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:45 

Teknoloji
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