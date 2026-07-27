Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

İspanya'nın popüler tatil destinasyonlarından Ibiza Havalimanı'nda çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan videoda, dünyanın 3. en zengin ismi Jeff Bezos'un kızının, ticari uçuş için bekleyen yolcuların bulunduğu alanda sıranın önüne geçtiği ve görevlilerle konuştuğu görülüyor.

GÖREVLİLERLE KONUŞTU

Genç kadın, elindeki valiziyle bekleme alanına ilerledikten sonra güvenlik şeridini geçerek görevlilerin bulunduğu noktaya yöneliyor. Ardından görevlilerle kısa süre konuştuğu ve diğer yolcuların önünde işlem yaptığı anlar kameraya yansıyor.

TİCARİ UÇUŞLA SEYAHAT

Bezos'un kızının özel jet yerine ticari uçuşu tercih etmesi ve sırayı atlaması ise tartışma yarattı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.