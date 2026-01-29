Jeopolitik Riskler Piyasalarda Karışıklık Yaratıyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrası karışık bir seyir izleniyor.

ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentiler ve ABD'de hükümetin tekrar kapanmasına yönelik ihtimaller küresel risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. ABD tarafında ise enflasyonla mücadele sürecinin istenildiği gibi gitmediğine işaret eden açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller'ın faiz indirimi için oy kullandı.

Powell, enflasyon ve istihdam risklerine vurgu yaptı

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenldiği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi.

Powell, istihdam artışı düşük kalmaya devam ederken işsizlik oranının bazı istikrar belirtileri gösterdiğini, enflasyonun ise hala bir miktar yüksek seyrettiğini aktardı.

Mayıs ayında başkanlık görev süresi dolduğunda Fed yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağına ilişkin soruya cevap vermeyen Powell, "Bu sorular için uygun bir zaman ve yer var, ancak bugün bu konulara girmeyeceğim." diye konuştu.

Powell, Fed'in bağımsızlığına yönelik ise "Bence bunu kaybederseniz, kurumun güvenilirliğini geri kazanmak zor olur. Biz bunu kaybetmedik, kaybedeceğimizi de sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek Fed başkanı için tavsiyeleri sorulan Powell, siyasetten uzak durmasını ve Kongre'ye hesap verme konusunda çok çalışmasını tavsiye etti.

Trump: "Devasa bir armada İran'a ilerliyor"

Jeopolitik tarafta ise ABD'nin İran'a olası bir müdahalesine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'a doğru devasa bir armadanın ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimini anlaşma yapmaları aksi halde daha kötü bir saldırı yapılacağı konusunda uyardı.

Trump, filonun başında Abraham Lincoln uçak gemisi olduğunu ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederken, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'a hızla masaya oturması, adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi çağrısında bulunan Trump, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurguladı.

Trump, İran'ın daha önce anlaşma yapmadığını, bu nedenle 22 Haziran 2025'teki "Gece Yarısı Çekici" adlı operasyonu yaptıklarını hatırlattı.

Ons altın rekor tazedi

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu 5 bin 598 doları görerek rekor kırdı. Ons altın dün günü yüzde 3,9 yükselişle 5 bin 378 dolardan tamamladı. Yeni güne de yükseliş eğiliminde başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 3,2 artışla 5 bin 552 dolardan alıcı buluyor.

Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 119,4 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda yüzde 1,6 artışla 118,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD tahvil piyasasında satış ağırlıklı seyir 3. güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı yükselişle yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,2 yükselişle 96,4 seviyesine çıkarken, yeni günde yüzde 0,4 azalışla 96,1 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle şu sıralarda yüzde 1,2 yükselişle 68,3 dolarda bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve IBM'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının pay piyasalarına etkisi sınırlı olmayı sürdürdü.

Jeopolitik tarafta ise AB, İran'a karşı olası bir askeri adım senaryosuna karşı, devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerinin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını söyledi.

Kurumsal tarafta Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, 2025'te finansal açıdan tarihinin en iyi dönemini geçirmesine rağmen organizasyonel çevikliği artırmak amacıyla 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Bölgede endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya tarafında Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, teknoloji ve yarı iletken sektörü öncülüğündeki yükselişler dikkati çekiyor. ABD tarafında Microsoft, Meta ve IBM'in tahminleri aşan gelirleri Asya tarafındaki teknoloji hisselerine olumlu yansırken, Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 9'u aştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 6,3, Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçısı Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 9,9 artşla işlem görüyor.

Öte yandan, Japonya'daki seçim süreci de yakından izleniyor. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler için erken oy verme süreci başladı. Yaklaşık 103 bin kayıtlı yurt dışı seçmen için büyükelçilik ve konsolosluklar dahil 233 noktada oy verme merkezleri kuruldu.

Makroekonomik tarafta ise Japonya'da ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi 37,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle işlem görüyor.

BIST100 endeksi rekor serisini sürdürdü

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 yükselişle 15.031,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dünü 43,3980'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,4190'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, 22 Ocak TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları