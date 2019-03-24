Son Dakika Haberleri: Jerez Pistindeki Kazada 14 Yaşındaki Motosikletçi Öldü

Jerez Pistindeki Kazada 14 Yaşındaki Motosikletçi Öldü

1 saat önce

İspanya'nın güneyindeki Jerez pistindeki Endülüs Şampiyonası Supertsport 300 yarışında meydana gelen kazada 14 yaşındaki İspanyol motosikletçi Marcos Garrido hayatını kaybetti.

Jerez Pistindeki Kazada 14 Yaşındaki Motosikletçi Öldü, System.String[]
İspanya'nın güneyindeki Jerez pistindeki Endülüs Şampiyonası Supertsport 300 yarışında meydana gelen kazada 14 yaşındaki İspanyol motosikletçi Marcos Garrido hayatını kaybetti.

Jerez pistindeki yarışın 2. ve 3. virajları arasında olan kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Marcos Garrido'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Endülüs Motosiklet Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, Garrido'nun hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 1 saat sonra öldüğünü duyurarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter hesabından "Jerez'de Marcos Garrido'nun ölümünden büyük üzüntü duyuyorum. 14 yaş, ölüm için çok erken bir yaş. Onu bekleyen hayat çok erken bitti. Ailesinin ve arkadaşlarının yaşadığı büyük acıyı paylaşıyorum." diye yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:45 Kaynak: AA

İspanya, Spor
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