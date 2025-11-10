Jess Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede - Son Dakika
Jess Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Jess Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede
10.11.2025 16:40  Güncelleme: 16:56
Jess Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede
Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık eşi yönetmen Zeynep Molho'nun karşılıklı boşanma davasında dikkat çeken gelişme yaşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde süren duruşmada Melek Baykal ve Deniz Akkaya, Jess Molho'nun tanığı olarak ifade verdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho'nun boşanma davasında oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

Jess Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho'nun birbirlerine karşı açtıkları boşanma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Jess Molho ile Zeynep Molho ve taraf avukatları hazır bulundu. Basına kapalı görülen boşanma davası yaklaşık 2 buçuk saat sürerken, Jess Molho'nun tanığı olarak oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya dinlendi. Duruşma daha sonra ertelendi.

Jess Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.