Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın, 16 yıllık evliliğini bitirdiği yapımcı Cash Warren ile mal paylaşımında yeni bir karar çıktı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, 20 Kasım'da verdiği kararla 45 yaşındaki oyuncunun eski eşine 577 bin 481 dolar ödemesine hükmetti.

ABD basınına yansıyan mahkeme belgelerine göre para, Alba'nın HonorBar Inc. adlı şirketinin kâr paylaşım planındaki emeklilik haklarından karşılanacak. Kararda, Warren'ın bu plandan belirlenen tutarın dışında bir hak elde etmeyeceği de yer aldı.

İLK ÖDEME 3 MİLYON DOLARDI

Yeni karar, çiftin boşanma sürecindeki ilk ödemenin üzerine geldi. Alba'nın, ortak mal varlığının eşit paylaşılması için eski eşine 3 milyon dolar ödemesi daha önce kararlaştırılmıştı. Böylece oyuncunun Warren'a ödeyeceği toplam tutar 3,5 milyon doları aştı.

Habertürk'ün aktardığına göre çift evlilik öncesi sözleşme imzalamamıştı. Alba'nın kurucusu olduğu Honest Company'nin değeri 623 milyon dolar, Warren'ın çorap ve iç çamaşırı markasının değeri ise en az 100 milyon dolar olarak veriliyor.

"SONSUZA DEK BİR AİLE OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

"Fantastik Dörtlü" ve "Günah Şehri" filmleri ile "Dark Angel" dizisiyle tanınan Alba, Cash Warren ile 2008'de evlenmişti. Çift Aralık 2024'te ayrılma kararı aldı; oyuncu Şubat 2025'te "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma bu yıl sonuçlandı.

Alba, Ocak 2025'te ayrılığı duyururken "Birbirimize sevgi, nezaket ve saygı duyarak yolumuza devam ediyoruz ve sonsuza dek bir aile olacağız" demişti. Üç çocukları olan eski eşler, çocukların velayetini ortak yürütüyor.